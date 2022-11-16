***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:02
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080223
BIST
11:234.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 50,18
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.727
En Düşük
4.677
11:2318,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:2319,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0828
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:231.063,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.063,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ALBRK
|3,08
|216.095.096
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|78.258.588
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|26.916.467
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|118.723.749
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|129.534.464
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,55
|134.606.798
|% -9,00
|
|SNGYO
|3,18
|231.482.561
|% -7,29
|
|CLEBI
|598,30
|69.129.966
|% -6,37
|
|YKBNK
|11,13
|2.440.994.051
|% 3,15
|
|THYAO
|107,50
|2.333.875.723
|% -1,38
|
|AKBNK
|16,83
|1.916.928.855
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,11
|1.855.510.585
|% 3,91
|
|SASA
|183,50
|1.510.614.777
|% 8,13
|
|YKBNK
|11,13
|2.440.994.051
|% 3,15
|
|SKBNK
|2,44
|460.215.569
|% 4,27
|
|ISCTR
|10,11
|1.855.510.585
|% 3,91
|
|EKGYO
|5,61
|918.710.686
|% 0,90
|
|TSKB
|3,40
|460.713.397
|% 4,29
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6200
|% 0,10
|
|Euro
|19,3433
|19,3542
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,0300
|22,1404
|% 0,14
|
|Frank
|19,6777
|19,7963
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-1,95
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.057
|7.177
|-18,00
|
|Yarım
|3.427
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,99
|0,07
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|0,11
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:38SASA
Yüzde 8.13 oranında artışla 183.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 465, 774 adet işlem
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11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 73 artarak (% 1.16 ) 5, 126
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11:37XU100
Endeks 4, 701 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 35, 273.00 milyon TL de
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11:37YYLGD
Yüzde 6.28 oranında artışla 33.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 602, 689 adet işlem
-
11:36KONTR
Yüzde 8.67 oranında artışla 213.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 593, 181 adet işlem