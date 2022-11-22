***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:08
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081538
BIST
10:054.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,73
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.643
En Düşük
4.567
10:0518,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:0519,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:051.043,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.043,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:03
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
|
|EDIP
|6,33
|5.522.279
|% 9,71
|
|BRKSN
|19,79
|3.281.902
|% 9,58
|
|KERVN
|1,39
|356.057
|% 9,45
|
|AYES
|49,94
|1.037.531
|% 7,31
|
|SILVR
|17,34
|7.212.851
|% -9,97
|
|SASA
|123,10
|299.753.951
|% -9,42
|
|COSMO
|91,50
|3.312.910
|% -3,79
|
|GLRYH
|6,62
|208.186
|% -0,90
|
|BIMAS
|127,20
|13.823.078
|% -0,78
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,00
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|PETKM
|15,29
|3.360.427.395
|% 0,00
|
|KONTR
|192,10
|3.244.332.774
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6233
|18,6270
|% 0,03
|
|Euro
|19,0986
|19,1103
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,9840
|22,0943
|% 0,20
|
|Frank
|19,3850
|19,5017
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,10
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|1,98
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,07
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,12
|
|B. Petrol
|87,49
|87,49
|0,04
|