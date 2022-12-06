***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:13
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084686
BIST
12:054.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 22,40
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.982
En Düşük
4.910
12:0518,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
12:0519,5429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
12:051.062,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.062,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BARMA
|122,10
|28.173.598
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.573.603
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.572.190
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.434.710
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.676.910
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|454.872.190
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|363.875.441
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|381.648.242
|% -9,97
|
|SNICA
|31,60
|105.402.174
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,19
|5.173.509.628
|% 5,91
|
|THYAO
|138,00
|3.991.494.760
|% -0,43
|
|EREGL
|42,68
|3.453.162.731
|% 0,57
|
|ASELS
|49,40
|2.197.578.435
|% -0,76
|
|ENKAI
|27,36
|2.022.286.156
|% 2,63
|
|KRDMD
|17,19
|5.173.509.628
|% 5,91
|
|ADESE
|1,83
|279.336.803
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,27
|956.129.202
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,68
|286.950.370
|% 0,37
|
|TSKB
|4,07
|430.888.442
|% 1,50
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6409
|% 0,02
|
|Euro
|19,5322
|19,5429
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6271
|22,7406
|% 0,01
|
|Frank
|19,6736
|19,7921
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,68
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|-77,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,35
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17GLCVY
Yüzde 5.49 oranında artışla 33.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 145, 263 adet işlem
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12:16XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 45, 561.00 milyon TL de
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12:16EMNIS
Yüzde 9.96 oranında artışla 65.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 550 adet işlem
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12:14KONTR
Yüzde 6.84 oranında artışla 149.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 818 adet işlem
-
12:13BFREN
Yüzde 5.20 oranında artışla 3, 813.80 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 061 adet işlem