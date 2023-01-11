***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:38
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099931
BIST
10:254.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,46
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.937
10:2518,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:2520,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0352
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:251.136,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.136,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SDTTR
|56,65
|2.487.671
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|741.307
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|2.261.263
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,69
|25.537.667
|% 7,55
|
|ARMDA
|253,50
|9.927.128
|% 7,19
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|POLTK
|1.745,50
|11.977.948
|% -9,59
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|CEOEM
|18,89
|6.058.026
|% -7,13
|
|GOZDE
|21,78
|56.900.551
|% -6,92
|
|EKGYO
|8,59
|498.000.656
|% 1,06
|
|KOZAL
|558,50
|424.579.746
|% -0,80
|
|TTKOM
|22,08
|246.958.924
|% -0,90
|
|PGSUS
|460,40
|235.402.185
|% 1,23
|
|VAKBN
|10,00
|115.724.759
|% -0,30
|
|SEGYO
|2,24
|5.285.410
|% -1,32
|
|EYGYO
|19,20
|41.454.118
|% -4,29
|
|PRDGS
|6,92
|13.430.800
|% 0,14
|
|PLTUR
|13,00
|22.336.877
|% -3,85
|
|SNICA
|28,84
|32.061.950
|% -2,44
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7827
|% 0,05
|
|Euro
|20,1906
|20,1969
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7836
|22,8978
|% 0,17
|
|Frank
|20,3046
|20,4270
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-0,54
|