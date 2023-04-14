***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2023 10:36
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137977
BIST
13:525.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 13,01
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:5219,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0520
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3800
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:5221,4346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0808
|Açılış
|: 16,2259
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0657
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:52-
En Yüksek
|Değişim
|: -%
|| -
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:52
|VKFYO
|7,92
|10.868.681
|% 10,00
|
|ARZUM
|22,00
|19.596.947
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.802.128
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.504.204
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.005.095
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.584.082
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.787.264
|% -9,94
|
|HUBVC
|5,02
|50.961.284
|% -5,99
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|DESA
|58,15
|30.721.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|23,08
|1.955.191.146
|% 1,32
|
|THYAO
|135,80
|1.808.889.334
|% -0,95
|
|GESAN
|85,80
|1.247.452.936
|% 1,66
|
|KRDMD
|19,21
|989.161.035
|% 0,31
|
|KOZAA
|46,06
|948.021.971
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,87
|79.067.220
|% -1,14
|
|EKGYO
|6,98
|607.588.479
|% -0,29
|
|KOZAL
|23,08
|1.955.191.146
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,25
|824.081.439
|% 1,07
|
|YKBNK
|10,38
|667.328.994
|% 0,58
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|-1,46
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|1,86
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.782
|8.857
|66,00
|
|Yarım
|4.289
|4.334
|32,00
|
|Çeyrek
|2.144
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,21
|0,14
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|0,30
|