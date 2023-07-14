***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 10:27
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171963
BIST
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11:386.411
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 42,40
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3826,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1774
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3829,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2123
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:381.648,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.648,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KRONT
|26,84
|47.188.932
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.483.345
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.387.191
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.901.992
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.717.210
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.502.496
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,60
|4.448.043.143
|% 1,96
|
|ASELS
|71,10
|3.643.868.849
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|ASTOR
|83,20
|1.847.265.946
|% -0,06
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|ISCTR
|14,69
|1.676.547.951
|% -0,47
|
|SKBNK
|2,87
|277.343.013
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,37
|657.087.328
|% 0,60
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1927
|26,1991
|% 0,69
|
|Euro
|29,4226
|29,4396
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2668
|34,4386
|% 0,47
|
|Frank
|30,4425
|30,6259
|% 0,80
|
|Riyal
|6,9617
|6,9967
|% 0,60
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.607
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,92
|0,08
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,14
|