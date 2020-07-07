***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2020 10:08
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
Burcuhan YILDIRAN KUROĞLU Mustafa Şahin ERSOY
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855508
BIST
11:22119.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.017,32
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.503
En Düşük
118.398
11:226,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:227,7514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:22392,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,01
|Açılış
|: 392,61
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.218.221
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.325.578
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.586.145
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|228.143.624
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRDMA
|4,33
|6.058.263
|% -4,84
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|KRTEK
|4,10
|4.261.128
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,21
|1.154.009.763
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|745.992.748
|% 5,28
|
|GARAN
|8,41
|489.993.603
|% 0,48
|
|TKFEN
|18,00
|409.143.366
|% 1,07
|
|TUPRS
|89,20
|383.546.424
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,21
|1.154.009.763
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|745.992.748
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,94
|249.236.523
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,34
|273.936.856
|% 2,63
|
|SKBNK
|1,83
|180.755.596
|% 5,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5490
|8,5918
|% 0,04
|
|Frank
|7,2509
|7,2946
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,12
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.564
|-7,00
|
|Tam
|2.619
|2.631
|-7,20
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,30
|
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