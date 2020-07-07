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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.07.2020 10:08
GÜNCEL HABERLER



***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

           Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen  kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
    Mehmet  NERGİZ                          Tuba NERGİZ                              Burak NERGİZ 
Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Başkan Yrd.         Yönetim Kurulu Üyesi
     Burcuhan YILDIRAN KUROĞLU                            Mustafa Şahin ERSOY
       Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                       Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855508


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Altın Gr. 393 393 -0,95  
Cumhuriyet 2.544 2.564 -7,00  
Tam 2.619 2.631 -7,20  
Yarım 1.272 1.287 -3,50  
Çeyrek 636 644 -1,80  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 -0,25  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 -0,04  
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