Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

26.01.2024 15:09
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Adresleri ekte belirtilen makinelerin değerleme raporunda takdir edilen güncel piyasa değerleri
Rapor Tarihi
25.01.2024
Açıklamalar

         Şirketimiz ‘Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Standartı' gereğince aşağıdaki adreslerde bulunan makine,teçhizat vb. varlıkların değerlemesini yaptırmıştır.
Değerleme raporuna istinaden
-İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi ve 1702 parsel üzerinde yer alan varlıkların 31.12.2023 tarihi itibarıyla pazar değerinin tespiti KDV hariç  410.020.000 TL,
-Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı Mahallesi, 143 ada ve 4 parsel üzerinde yer alan varlıkların 31.12.2023 tarihi itibarıyla pazar değerinin tespiti KDV hariç 216.180.000 TL,
-Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mahallesi, 218 ada ve 15 parsel üzerinde yer alan varlıkların 31.12.2023 tarihi itibarıyla pazar değerinin tespiti KDV hariç 190.140.000 TL.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243012


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:088.327
Değişim :  1,92% |  156,70
Açılış :  8.191  
Önceki Kapanış :  8.170  
En Düşük
8.180 En Yüksek
8.342
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 742,50 679.475.540 % 10,00  
DIRIT 19,82 8.311.240 % 9,99  
KBORU 138,80 295.566.149 % 9,98  
VAKFN 5,84 190.310.073 % 9,98  
TETMT 6.115,00 26.431.063 % 9,98  
daha fazla
17:08 Alış Satış %  
Dolar 30,3094 30,3178 % 0,25  
Euro 32,9716 32,9903 % 0,33  
Sterlin 38,5341 38,7273 % 0,54  
Frank 34,9908 35,2016 % 0,71  
Riyal 8,0578 8,0982 % 0,18  
daha fazla
17:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,76 22,78 % 0,66  
Platin 906,15 907,98 % 0,66  
Paladyum 945,09 949,52 % 0,66  
Brent Pet. 81,87 81,87 % 0,66  
Altın Ons 2.023,28 2.023,65 % 0,66  
Seans Raporu 17:08
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru