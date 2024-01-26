***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAdresleri ekte belirtilen makinelerin değerleme raporunda takdir edilen güncel piyasa değerleriRapor Tarihi25.01.2024AçıklamalarŞirketimiz ‘Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Standartı' gereğince aşağıdaki adreslerde bulunan makine,teçhizat vb. varlıkların değerlemesini yaptırmıştır.Değerleme raporuna istinaden-İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi ve 1702 parsel üzerinde yer alan varlıkların 31.12.2023 tarihi itibarıyla pazar değerinin tespiti KDV hariç 410.020.000 TL,-Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı Mahallesi, 143 ada ve 4 parsel üzerinde yer alan varlıkların 31.12.2023 tarihi itibarıyla pazar değerinin tespiti KDV hariç 216.180.000 TL,-Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mahallesi, 218 ada ve 15 parsel üzerinde yer alan varlıkların 31.12.2023 tarihi itibarıyla pazar değerinin tespiti KDV hariç 190.140.000 TL.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243012BIST