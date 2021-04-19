***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.04.2021 10:22
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen "Amaç ve Konu " başlıklı 3. Maddesi ve "Şirketin Temsili" 8. Maddesinin ekteki şekliyle 31.03.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929043
BIST
10:321.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.405
10:328,0635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,0953
En Düşük
8,0317
10:329,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,6600
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|Önceki Kapanış
|: 9,6400
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9,6946
En Düşük
9,6196
10:32461,83
En Yüksek
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|Açılış
|: 461,83
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|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler10:32
|FENER
|31,90
|19.669.987
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|UFUK
|18,89
|37.761
|% 9,51
|
|GSRAY
|3,54
|96.302.506
|% 8,26
|
|BJKAS
|10,62
|11.656.554
|% -9,92
|
|SAYAS
|23,64
|2.904.645
|% -9,77
|
|EKIZ
|5,99
|31.166
|% -7,99
|
|DOKTA
|26,10
|6.786
|% -7,12
|
|TUREX
|14,62
|66.935.882
|% -6,58
|
|PETKM
|6,57
|289.252.465
|% 3,79
|
|GARAN
|7,20
|252.621.541
|% -1,10
|
|EREGL
|18,52
|201.985.876
|% 0,98
|
|KOZAL
|115,80
|162.497.215
|% 1,58
|
|SISE
|7,39
|152.584.288
|% 0,54
|
|PETKM
|6,57
|289.252.465
|% 3,79
|
|EKGYO
|1,88
|75.661.302
|% -0,53
|
|GARAN
|7,20
|252.621.541
|% -1,10
|
|IHLAS
|0,64
|18.969.501
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|96.302.506
|% 8,26
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0608
|8,0635
|% 0,07
|
|Euro
|9,6703
|9,6771
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1398
|11,1956
|% 0,16
|
|Frank
|8,7321
|8,7847
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1427
|2,1534
|% 0,03
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|8,20
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,72
|-0,01
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|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-0,21
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