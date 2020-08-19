***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler0 -6.340.889 6.340.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-73.303 2.665.236 1.000.888 3.592.821 0 3.592.821Dönem Sonu Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -410.225 12.071.994 1.610.806 10.134.996 1.000.888 92.722.407 0 92.722.407Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256Transferler1.606.471 -1.606.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-74.426 4.849.576 -1.171.511 3.603.639 0 3.603.639Dönem Sonu Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -562.617 17.917.802 1.610.806 11.741.467 -1.171.511 97.849.895 0 97.849.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.069.934 -3.960.999Dönem Karı (Zararı)-1.171.511 1.000.888Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.171.511 1.000.888Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.486.155 2.518.321Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 1.242.675 2.390.406Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 2.705.307 210.583Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 130.299 312.170Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.575.008 -101.587Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -415.501 -231.156Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler953.674 148.488Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler953.674 148.488İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.500.497 -7.517.249Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.397.491 -7.513.989İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -677.900 -686.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -14.719.591 -6.827.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.394.700 -3.756.146İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.708.142 -3.083.173İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 313.442 -672.973Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.990.848 -2.478.755Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 1.893.551 -4.799.272Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.365.318 4.192.443İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -48.721 -12.335İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -22.316.597 4.204.778Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 540.681 252.588Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.403.954 -600.904İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -2.066.432 473.768İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -337.522 -1.074.672Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.823.163 2.690.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.559.255 4.496.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 471.520 683.021Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -2.030.775 3.813.532Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-46.185.853 -3.998.040Vergi İadeleri (Ödemeleri)12-25 115.919 37.041YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.397.284 -7.495.145Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.962.053 5.253.806Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17-18 1.962.053 5.253.806Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.359.337 -12.748.951Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18 -23.340.801 -12.733.511Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.536 -15.440Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.922.799 10.999.279Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri65.922.799 10.999.279Kredilerden Nakit Girişleri6 62.982.357 2.654.134Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri2.940.442 8.345.145Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.544.419 -456.865Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.849.576 299.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 3.305.157 -157.704DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 375.038 2.150.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.680.195 1.992.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.680.195 375.038Ticari Alacaklar67.031.805 51.634.314İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 8.546.084 7.868.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 58.485.721 43.766.130Diğer Alacaklar26.838.378 22.443.678İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 17.356.690 12.648.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.481.688 9.795.130Stoklar10 17.430.015 13.439.167Peşin Ödenmiş Giderler12.230.591 7.245.164İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 12.230.591 7.245.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 18.753 0Diğer Dönen Varlıklar1.967.626 2.439.145İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.967.626 2.439.145ARA TOPLAM129.197.363 97.576.506TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.197.363 97.576.506DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar17 150.364.489 131.476.074Arazi ve Arsalar17 38.704.540 38.704.540Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar17 13.203.151 13.367.107Tesis, Makine ve Cihazlar17 57.721.413 44.696.939Taşıtlar17 32.317.846 28.514.968Mobilya ve Demirbaşlar17 801.594 843.513Özel Maliyetler0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar17 7.615.945 5.349.007Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 769.299 838.440Lisanslar18 769.299 838.440Bilgisayar Yazılımları0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler11.272.525 18.151.503İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 11.272.525 18.151.503Ertelenmiş Vergi Varlığı25 877.688 462.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR163.284.001 150.928.204TOPLAM VARLIKLAR292.481.364 248.504.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.896.862 7.974.781İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.896.862 7.974.781Banka Kredileri6 12.896.862 7.974.781Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.852.608 31.713.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.852.608 31.713.883Banka Kredileri6 43.120.086 23.694.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.732.522 8.019.337Ticari Borçlar39.804.832 62.170.150İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 20.364 69.085İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 39.784.468 62.101.065Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.595.998 1.055.317Diğer Borçlar775.840 3.164.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 2.051.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 775.840 1.113.362Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)313.757 2.136.920İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 313.757 2.136.920Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 242.267 107.595Kısa Vadeli Karşılıklar3.043.842 468.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.043.842 468.834Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler440.916 2.853.351İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 440.916 2.853.351ARA TOPLAM111.966.922 111.645.685TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.966.922 111.645.685UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar81.170.992 41.308.999İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar81.170.992 41.308.999Banka Kredileri6 66.802.111 28.167.375Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 14.368.881 13.141.624Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Diğer Borçlar0 14.940İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 14.940İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.493.555 1.288.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.493.555 1.288.830Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.664.547 42.612.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER194.631.469 154.258.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.849.895 94.246.256Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 13.845.901 13.845.901Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 1.408.216 1.408.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.497.214 22.571.640Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.497.214 22.571.640Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -562.617 -488.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.917.802 13.068.226Yabancı Para Çevrim Farkları19 17.917.802 13.068.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.806 1.610.806Yasal Yedekler19 1.610.806 1.610.806Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 11.741.467 10.134.996Net Dönem Karı veya Zararı19 -1.171.511 1.606.471Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.849.895 94.246.256TOPLAM KAYNAKLAR292.481.364 248.504.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 61.176.058 86.295.024 26.147.129 45.718.858Satışların Maliyeti20 -49.187.521 -73.157.206 -19.792.303 -38.891.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.988.537 13.137.818 6.354.826 6.827.246BRÜT KAR (ZARAR)11.988.537 13.137.818 6.354.826 6.827.246Genel Yönetim Giderleri-2.127.496 -2.362.144 -927.567 -1.112.524Pazarlama Giderleri-2.630.237 -3.997.281 -924.914 -2.242.580Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 18.213.716 7.791.685 8.188.676 3.441.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -12.207.069 -3.325.765 -4.781.777 -1.204.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.237.451 11.244.313 7.909.244 5.708.623Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.090.139 525.133 256.961 525.133Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -136.465 -673.621 -135.867 -673.621FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.191.125 11.095.825 8.030.338 5.560.135Finansman Gelirleri24 2.913.820 2.289.662 862.431 873.446Finansman Giderleri24 -18.412.715 -11.979.331 -10.759.256 -5.746.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.307.770 1.406.156 -1.866.487 686.731Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri136.259 -405.268 144.030 -243.426Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -260.635 -618.098 -155.326 -316.108Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 396.894 212.830 299.356 72.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.171.511 1.000.888 -1.722.457 443.305DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-1.171.511 1.000.888 -1.722.457 443.305Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.171.511 1.000.888 -1.722.457 443.305Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,03900000 0,03300000 -0,05700000 0,01500000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-74.426 -73.303 36.848 -69.912Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -93.033 -91.629 46.060 -87.390Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.607 18.326 -9.212 17.478Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 18.607 18.326 -9.212 17.478Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.849.576 2.665.236 1.753.804 680.012Yabancı Para Çevrim Farkları4.849.576 2.665.236 1.753.804 680.012Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.775.150 2.591.933 1.790.652 610.100TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.603.639 3.592.821 68.195 1.053.405Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.603.639 3.592.821 68.195 1.053.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869993BIST