***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan G.K.Tescili HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 08.06.2021Genel Kurul Tarihi 08.07.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. Imes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul"Gündem Maddeleri1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,3 - 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,5 - . Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - .Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - . Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerinin görüşülerek karara bağlanması,14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerinin görüşülerek karara bağlanması,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2021 GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem 2021 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 temmuz Perşembe saat: 15.00'da, "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. Imes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul" adresinde yapılmıştır. tüm katılımcılara teşekkür ederiz.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 26.07.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak 2020 olağan..pdf - TutanakEK: 2 hzrn 2020 olağan..pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 08.07.2021tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2021 tarihinde tescil edilmiş 26.07.2021 10373 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955914BIST