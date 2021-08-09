***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.08.2021 11:56
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Olağan G.K.Tescili HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.06.2021
Genel Kurul Tarihi 08.07.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. Imes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul"
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - . Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - .Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - . Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2021 GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gündem 2021 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 temmuz Perşembe saat: 15.00'da, "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. Imes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul" adresinde yapılmıştır. tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.07.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak 2020 olağan..pdf - Tutanak
EK: 2 hzrn 2020 olağan..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.07.2021tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2021 tarihinde tescil edilmiş 26.07.2021 10373 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955914
BIST