***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
26.09.2023 12:20
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
15.08.2023 tarihli 2023/11 numaralı yönetim kurulu kararı ile SPK'ya yapılan bedelsiz sermaye artırım ve kayıtlı sermaye tavan artırımı başvurularının, 10.10.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı genel kurulu sonrası yapılmak üzere geri çekilmesine ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda yönetim kurulu başkanının yetkili kılınmasına karar verilmiştir. İlgili talebimiz SPK tarafından uygun bulunmuştr. Gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197284
BIST
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13:158.362
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 57,02
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1527,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0471
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1528,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:151.675,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.675,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MERCN
|50,95
|58.095.613
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.296.897
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|83.234.206
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|KNFRT
|23,02
|102.499.244
|% -7,03
|
|ADESE
|2,58
|304.468.650
|% -4,80
|
|TUPRS
|171,90
|6.891.391.272
|% 3,55
|
|THYAO
|234,60
|6.508.272.236
|% 0,90
|
|ISCTR
|25,80
|3.662.697.193
|% 2,54
|
|KRDMD
|29,96
|3.075.511.488
|% -0,99
|
|KONTR
|330,80
|2.560.049.364
|% -1,72
|
|ZOREN
|5,39
|1.903.768.024
|% 6,31
|
|KATMR
|2,41
|596.502.566
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,39
|1.292.595.427
|% 8,12
|
|ISCTR
|25,80
|3.662.697.193
|% 2,54
|
|EKGYO
|8,14
|1.013.608.561
|% -0,49
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2473
|27,2542
|% 0,18
|
|Euro
|28,9024
|28,9115
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1072
|33,2732
|% -0,06
|
|Frank
|29,7472
|29,9264
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2446
|7,2809
|% 0,17
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.116
|11.185
|-13,00
|
|Yarım
|5.575
|5.616
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,82
|