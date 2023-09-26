***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni15.08.2023 tarihli 2023/11 numaralı yönetim kurulu kararı ile SPK'ya yapılan bedelsiz sermaye artırım ve kayıtlı sermaye tavan artırımı başvurularının, 10.10.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı genel kurulu sonrası yapılmak üzere geri çekilmesine ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda yönetim kurulu başkanının yetkili kılınmasına karar verilmiştir. İlgili talebimiz SPK tarafından uygun bulunmuştr. Gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197284BIST