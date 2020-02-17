***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 11:33
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
06/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu Sultanbeyli Vergi Dairesi'ne verilen 2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ilişikte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819401
BIST
11:50120.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 763,14
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
11:506,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
11:506,5571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
11:50307,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,03
|Açılış
|: 307,05
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,30
|125.370.524
|% 13,73
|
|GSRAY
|3,27
|424.426.536
|% 13,54
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|PRKAB
|4,89
|26.358.720
|% 9,15
|
|KUTPO
|10,22
|15.572.128
|% 8,49
|
|ERBOS
|24,96
|10.119.282
|% -9,17
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ARDYZ
|16,53
|22.805.898
|% -8,17
|
|KRTEK
|3,39
|1.767.903
|% -7,38
|
|HUBVC
|40,06
|28.309.419
|% -7,23
|
|ASELS
|30,22
|769.968.721
|% 3,92
|
|GSRAY
|3,27
|424.426.536
|% 13,54
|
|THYAO
|15,06
|399.827.079
|% 1,14
|
|ODAS
|2,23
|369.835.716
|% 3,72
|
|PETKM
|4,16
|298.479.197
|% 0,24
|
|ODAS
|2,23
|369.835.716
|% 3,72
|
|GSRAY
|3,27
|424.426.536
|% 13,54
|
|PETKM
|4,16
|298.479.197
|% 0,24
|
|KARSN
|1,93
|131.637.778
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,97
|178.155.534
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8555
|7,8949
|% -0,26
|
|Frank
|6,1308
|6,1677
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6063
|1,6143
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,12
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|0,08
|
Seans Raporu
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12:05GUBRF
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12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 857, 13 artarak (% 0.60 ) 144, 409
-
12:02XU100
Endeks 120, 861 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 4, 349.00 milyon TL de