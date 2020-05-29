***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
29.05.2020 11:31
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847614
BIST
12:50104.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -430,78
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
12:506,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 36,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0300
|
6,8280
En Düşük
6,8095
12:507,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0547
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
7,6024
En Düşük
7,5388
12:503,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,84
|
|Önceki Kapanış
|: 3,81
|
3,85
En Düşük
3,79
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.311.467
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|54.504.385
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,09
|17.479.149
|% 9,19
|
|BERA
|4,35
|87.607.280
|% 8,21
|
|KENT
|563,60
|11.295.388
|% 8,20
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|3.922.901
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|100.010
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|586.297
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|992.512.339
|% 1,16
|
|THYAO
|12,46
|573.959.375
|% -1,74
|
|GSRAY
|3,24
|384.968.811
|% 4,85
|
|AKBNK
|5,64
|271.321.890
|% -0,35
|
|TUKAS
|9,03
|252.171.798
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,44
|183.147.135
|% 0,00
|
|GARAN
|7,87
|992.512.339
|% 1,16
|
|GSRAY
|3,24
|384.968.811
|% 4,85
|
|TSKB
|1,06
|93.321.307
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|68.128.902
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3680
|8,4100
|% -0,01
|
|Frank
|7,0725
|7,1151
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|6,73
|
|Altın Gr.
|378
|379
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.485
|11,50
|
|Tam
|2.527
|2.554
|4,20
|
|Yarım
|1.233
|1.246
|5,70
|
|Çeyrek
|617
|624
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|34,87
|34,87
|-1,16
|