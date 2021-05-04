***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
04.05.2021 15:18
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
04/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021-31.03.2021 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934398
BIST
16:451.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
16:458,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0729
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
16:4510,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0538
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
16:45479,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,18
|Açılış
|: 479,80
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,18
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler16:44
|BEYAZ
|11,77
|5.037.764
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.421.904
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.390
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.562.822
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.523.945
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,72
|1.438.878.213
|% 4,01
|
|THYAO
|12,73
|934.492.080
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,65
|715.412.557
|% 3,52
|
|PETKM
|6,88
|715.343.056
|% 1,18
|
|GARAN
|7,33
|666.468.686
|% -0,54
|
|PETKM
|6,88
|715.343.056
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,10
|206.488.877
|% -0,94
|
|DOHOL
|2,99
|289.077.635
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,65
|715.412.557
|% 3,52
|
|GARAN
|7,33
|666.468.686
|% -0,54
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3132
|8,3150
|% 0,82
|
|Euro
|10,0013
|10,0078
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,5055
|11,5632
|% 0,58
|
|Frank
|9,0886
|9,1433
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2140
|2,2251
|% 0,95
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,09
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,09
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|1,17
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:58SEYKM
Yüzde 5.43 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 340, 018 adet işlem
-
16:57DAGHL
Yüzde 4.54 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 410 adet işlem
-
16:55AKYHO
Yüzde 4.02 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 819, 256 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 13, 390.00 milyon TL de
-
16:54MAVI
Yüzde 5.04 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 624 adet işlem