***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 09:40
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958188
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
0
En Düşük
0
18:058,5106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5480
|
8,5318
En Düşük
8,4853
18:0510,0366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0158
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0500
|
10,0779
En Düşük
10,0168
18:05485,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,40
|Açılış
|: 484,88
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
483,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|1,63
|426.983
|% 0,00
|
|BASGZ
|18,36
|345.875.051
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,57
|6.319.271
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,36
|5.271.052
|% 0,00
|
|DAGI
|4,25
|195.663.539
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,63
|426.983
|% 0,00
|
|BASGZ
|18,36
|345.875.051
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,57
|6.319.271
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,36
|5.271.052
|% 0,00
|
|DAGI
|4,25
|195.663.539
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 0,00
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 0,00
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 0,00
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5042
|8,5087
|% -0,10
|
|Euro
|10,0279
|10,0337
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,7453
|11,8042
|% -0,25
|
|Frank
|9,2500
|9,3057
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2618
|2,2732
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,55
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,62
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|-1,12
|