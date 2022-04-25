***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.04.2022 13:34
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/04/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 Dönemine ilişkin Sultanbeyli Vergi Dairesine ilettiği 'Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş ' gelir tablosu,ekte yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023450
BIST
14:252.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:2514,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:2515,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0453
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:25906,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -8,68
|Açılış
|: 906,99
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ACSEL
|39,20
|35.043.666
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|DAPGM
|28,70
|135.338.819
|% 9,79
|
|KGYO
|5,13
|2.498.874
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,19
|5.188.469
|% -4,85
|
|TRGYO
|6,95
|78.977.159
|% -4,79
|
|THYAO
|39,18
|2.452.295.213
|% -1,41
|
|GARAN
|14,97
|2.377.720.847
|% 5,50
|
|SISE
|17,76
|1.333.346.897
|% -0,39
|
|AKBNK
|9,26
|1.104.320.607
|% 1,31
|
|YKBNK
|5,17
|1.086.546.141
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,77
|891.905.853
|% -1,33
|
|ODAS
|2,53
|619.402.086
|% -0,78
|
|YKBNK
|5,17
|1.086.546.141
|% 1,37
|
|TSKB
|2,00
|414.701.822
|% 2,04
|
|GARAN
|14,97
|2.377.720.847
|% 5,50
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7610
|14,7675
|% 0,17
|
|Euro
|15,8633
|15,8762
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7550
|18,8491
|% -0,61
|
|Frank
|15,3552
|15,4477
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,22
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-21,69
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-9,31
|
|Cumhuriyet
|6.033
|6.125
|-67,00
|
|Tam
|6.001
|6.153
|-69,87
|
|Yarım
|2.900
|2.976
|-33,80
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-16,90
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,27
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,96
|