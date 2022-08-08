***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
08.08.2022 16:10
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki (Gelir Tablosu)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
08/08/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemine ilişkin Sultanbeyli Vergi Dairesine ilettiği,'Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş' gelir tablosu, ekte yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052915
BIST
16:202.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 42,76
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:2017,9476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:2018,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0608
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:201.029,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.029,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:20
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.718.953
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.063.246
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|87.944.356
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.519.811
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.681.422
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|213.090.805
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|232.481.003
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|26.241.843
|% -9,60
|
|THYAO
|58,40
|3.531.892.558
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,48
|2.224.117.100
|% -0,57
|
|EREGL
|28,56
|1.692.696.527
|% 3,55
|
|SISE
|23,92
|1.478.137.011
|% 2,22
|
|AKBNK
|9,28
|1.308.814.253
|% -0,96
|
|EKGYO
|3,48
|2.224.117.100
|% -0,57
|
|SKBNK
|2,36
|774.719.268
|% 6,79
|
|TSKB
|3,24
|1.044.791.485
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|1.189.662.224
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|687.515.827
|% 2,43
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9288
|17,9476
|% 0,20
|
|Euro
|18,2895
|18,3021
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,6829
|21,7916
|% 0,58
|
|Frank
|18,6801
|18,7927
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,23
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|-31,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,27
|
|B. Petrol
|94,44
|94,44
|-0,48
|