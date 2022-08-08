***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteSultanbeyli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi08/08/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemine ilişkin Sultanbeyli Vergi Dairesine ilettiği,'Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş' gelir tablosu, ekte yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur.Veriler açıklamada ve pdf dosyasında belirtilen tarih olan 01.01.2022-30.06.2022 Dönemine ilişkindir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053014BIST