***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
10.12.2021 18:11
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi Başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 200.0000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %500 oranında arttırılıp 180.000.000 (yüzseksenmilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış izaahname onay talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
Kurul onayına sunulan henüz onaylanmamış izaahname ayrı ayrı olacak biçimde üç ayrı pdf dosyasında yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982750
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|794
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|5.363
|69,00
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|Tam
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|5.388
|66,95
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|2.607
|32,39
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|Çeyrek
|1.274
|1.303
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|Gümüş.Ons
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