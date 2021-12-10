***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaŞirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi Başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 200.0000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %500 oranında arttırılıp 180.000.000 (yüzseksenmilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış izaahname onay talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.Kurul onayına sunulan henüz onaylanmamış izaahname ayrı ayrı olacak biçimde üç ayrı pdf dosyasında yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982750BIST