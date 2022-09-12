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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.09.2022 16:56
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 29.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.09.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 0 0
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin SPK (II.14.1) Sayılı Tebliği'ne istinaden hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarına göre vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında net dönem karının 69.017.736 TL olduğu , Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş verilere göre ise net dönem karının 56.260.700 TL olduğu görülmektedir.Yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın geçmiş yıl karlarına eklenmek suretiyle yatırım harcamalarımızda kullanılmasına 2021 Yılına İlişkin gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplant dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 76.155.604 56.260.700
4. Vergiler ( - ) 7.137.868 0
5. Net Dönem Kârı 69.017.736 56.260.700
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.813.035 2.813.035
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 66.204.701 53.447.665
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) tü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062370


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Tam 6.744 6.815 -41,00  
Yarım 3.286 3.332 -18,00  
Çeyrek 1.648 1.665 -11,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,45 -0,36  
Gümüş Gr. 11,40 11,41 -0,22  
B. Petrol 92,27 92,27 -1,73  
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