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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2021 16:27



***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK Başvurusunun Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası'ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ " başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.02.2021 tarihinde yapılan başvurumuz SPK'nın 19.03.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-3729 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme Tadil Metni, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şirketin Sermayesi 6. madde.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920194


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