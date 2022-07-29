***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme şirketi olan JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucunda oluşan,şirketimizin kredi derecelendirme notu yukarıda yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049208BIST