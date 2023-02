***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









bir içerik farkı olmaksızın Türkçe Ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıSeri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s. 4-5'de yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSeri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s. 3,4 ,5 ve 6'da yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıSeri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s.4'de yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetleriniönemli nitelikte değiştirecek bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadırd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal yönetim komitesi,şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını kontrol eder,çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna iyileştirici tavsiyelerde bulunur. (Faaliyet Raporu 7. sayfa)f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıMevzuat tanımına göre şirketin karşılıklı iştirak veya iştirak ilişkisi bulunmamaktadırg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSeri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda s.7'de yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı16 adetYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) /Yatirimci iliskileri /Güncel Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır.(Esas sözleşme 10.madde)Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandırmamakla birlikte TTK hükümlerince rekabet yasağına uyulmaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteler s.3,4,5 ve 6'da yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) /Yatirimci iliskileri/Kurumsal Yönetim kısmında bulunmaktadır.http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-politikasi_9710.pdfBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Tezcan DENLİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ufuk ÇOLPAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Tezcan DENLİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ufuk ÇOLPAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tuğçe KAPLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Tezcan DENLİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ufuk ÇOLPAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116479BIST