***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.03.2020 15:52
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş tarafından gönderilen 11.03.2020 tarih ve BİAŞ-2-1543 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazısı gereğince
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz'den açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827073
BIST
15:5699.257
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -1.805,67
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
15:566,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
15:567,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0771
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:56331,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 4,79
|Açılış
|: 331,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,12
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.566.487
|% 19,79
|
|ECILC
|3,96
|218.765.929
|% 18,92
|
|DEVA
|9,76
|144.617.102
|% 17,73
|
|SELEC
|7,12
|97.102.138
|% 15,77
|
|ECZYT
|10,45
|96.310.413
|% 13,71
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,94
|272.137.485
|% -17,40
|
|ARSAN
|2,95
|6.803.676
|% -15,95
|
|MRGYO
|0,83
|11.340.712
|% -15,31
|
|ATEKS
|9,30
|3.302.483
|% -15,30
|
|ASELS
|25,14
|842.978.991
|% -2,93
|
|THYAO
|9,45
|645.023.976
|% -5,22
|
|GARAN
|9,41
|392.368.981
|% 0,64
|
|TSPOR
|3,94
|272.137.485
|% -17,40
|
|GSRAY
|2,23
|227.567.360
|% -13,23
|
|CEMAS
|0,86
|124.603.701
|% -14,00
|
|IHLGM
|1,07
|149.937.270
|% -10,08
|
|ODAS
|1,52
|189.745.491
|% -11,63
|
|ADESE
|1,25
|135.233.850
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,23
|227.567.360
|% -13,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9897
|8,0298
|% 0,79
|
|Frank
|6,6173
|6,6572
|% 1,44
|
|Riyal
|1,6472
|1,6555
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,73
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.182
|2.237
|27,26
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,19
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|35,93
|35,93
|-1,29
|