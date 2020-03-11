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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

11.03.2020 15:52
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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş tarafından gönderilen 11.03.2020 tarih ve BİAŞ-2-1543 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazısı gereğince  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"  başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz'den açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 
      
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827073


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Cumhuriyet 2.196 2.229 35,00  
Tam 2.182 2.237 27,26  
Yarım 1.055 1.082 13,19  
Çeyrek 529 541 6,59  
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