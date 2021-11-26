***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.11.2021 11:51
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 26.11.2021 tarihinde şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur...
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979753
BIST
12:021.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -24,40
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
12:0212,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0648
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
12:0213,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1401
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
12:02698,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 8,13
|Açılış
|: 698,69
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler12:02
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|112.303.382
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.966.680
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,06
|31.809.668
|% -8,59
|
|DURDO
|21,18
|28.933.842
|% -8,55
|
|THYAO
|17,53
|1.235.610.518
|% -6,66
|
|PGSUS
|91,45
|227.949.519
|% -6,59
|
|TAVHL
|27,58
|199.680.193
|% -6,51
|
|THYAO
|17,53
|1.235.610.518
|% -6,66
|
|GARAN
|11,59
|642.277.303
|% -1,28
|
|SASA
|39,22
|530.320.866
|% 0,20
|
|YKBNK
|3,30
|529.975.753
|% -0,90
|
|ASELS
|21,20
|501.830.585
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,30
|529.975.753
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,17
|184.485.876
|% -1,81
|
|THYAO
|17,53
|1.235.610.518
|% -6,66
|
|HALKB
|5,18
|341.805.760
|% -1,33
|
|MOBTL
|1,69
|94.009.188
|% 1,20
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0567
|12,0646
|% 0,54
|
|Euro
|13,5951
|13,6075
|% 1,04
|
|Sterlin
|15,9854
|16,0656
|% 0,29
|
|Frank
|12,9320
|13,0099
|% 1,27
|
|Riyal
|3,2033
|3,2194
|% 0,45
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|15,24
|
|Altın Gr.
|699
|700
|9,33
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.581
|4.701
|53,18
|
|Yarım
|2.214
|2.274
|25,73
|
|Çeyrek
|1.110
|1.137
|12,86
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|-3,37
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 71 kaybederek (% -1.56 ) 1, 941
-
12:12XU100
Endeks 1, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 10, 859.00 milyon TL de
-
12:10TETMT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 236.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 207 adet işlem
-
12:09TAVHL
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 013, 072 adet işlem
-
12:08TAVHL
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 004, 728 adet işlem