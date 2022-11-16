***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.11.2022 16:55
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 16.11.2022 tarihinde E-18454353-100.06-12564 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080430
BIST
17:434.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 46,03
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4318,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4319,3409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0695
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:431.061,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.061,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|CONSE
|11,44
|381.934.733
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.901.447
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.617.321
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.261.892
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.342.543
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.781.659
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.466.586
|% -9,95
|
|THYAO
|105,40
|9.391.318.040
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,24
|8.107.853.680
|% 4,17
|
|ISCTR
|10,15
|6.732.404.575
|% 4,32
|
|AKBNK
|17,03
|6.441.321.720
|% 5,19
|
|EREGL
|37,24
|5.571.740.691
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,24
|8.107.853.680
|% 4,17
|
|ISCTR
|10,15
|6.732.404.575
|% 4,32
|
|SKBNK
|2,41
|1.426.992.644
|% 2,99
|
|EKGYO
|5,62
|3.099.069.041
|% 1,08
|
|TSKB
|3,41
|1.733.716.908
|% 4,60
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6099
|18,6165
|% 0,08
|
|Euro
|19,3341
|19,3409
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,0243
|22,1347
|% 0,11
|
|Frank
|19,6933
|19,8119
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,04
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,09
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.045
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.421
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-1,55
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO
-
17:57
RNPOL, ITTFH, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında