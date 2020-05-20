***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 14:30
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Finans, İnsan Kaynakları, Satış, Pazarlama, Lojistik, ve Üretim bölümleri için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvurumuz, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda 223 çalışan için 06.04.2020 tarihinden başlamak ve 30.06.2020 tarihinde sona ermek üzere, uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.
Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845911
BIST
14:46102.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 539,36
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:466,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8060
En Düşük
6,7676
14:467,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4527
En Düşük
7,3878
14:46382,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,19
|Açılış
|: 382,12
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|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.937.969
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.390.016
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.496.215
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.006.503
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.358.140
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,44
|862.841.954
|% 5,16
|
|THYAO
|10,96
|479.289.680
|% 1,48
|
|GARAN
|7,73
|430.937.463
|% -0,26
|
|ASELS
|29,40
|386.415.141
|% 0,68
|
|MGROS
|34,52
|371.559.620
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,35
|214.817.487
|% 3,05
|
|AFYON
|2,87
|199.395.043
|% 2,87
|
|ALKIM
|13,44
|862.841.954
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,48
|160.436.772
|% 0,81
|
|ODAS
|1,87
|117.278.891
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3073
|8,3489
|% 0,43
|
|Frank
|7,0091
|7,0514
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,88
|
|Altın Gr.
|382
|383
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.505
|8,10
|
|Tam
|2.546
|2.570
|8,30
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|4,00
|
|Çeyrek
|621
|628
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,48
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,44
|35,44
|0,79
|