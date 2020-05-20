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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2020 14:30
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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz, Finans, İnsan Kaynakları, Satış, Pazarlama, Lojistik, ve Üretim bölümleri için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvurumuz, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda 223  çalışan için 06.04.2020 tarihinden başlamak ve 30.06.2020 tarihinde sona ermek üzere, uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.
  
Pay sahiplerine duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845911


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CMENT 32,34 5.390.016 % 10,00  
TSGYO 2,42 18.496.215 % 10,00  
KUTPO 23,10 5.006.503 % 10,00  
DAGHL 6,60 6.382.249 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3073 8,3489 % 0,43  
Frank 7,0091 7,0514 % 0,96  
Riyal 1,8040 1,8130 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 4,88  
Altın Gr. 382 383 2,59  
Cumhuriyet 2.473 2.505 8,10  
Tam 2.546 2.570 8,30  
Yarım 1.242 1.256 4,00  
Çeyrek 621 628 2,00  
Gümüş.Ons 17,46 17,48 0,13  
Gümüş Gr. 3,81 3,81 0,03  
B. Petrol 35,44 35,44 0,79  
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