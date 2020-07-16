***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 13:24
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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16.07.2020
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNDEM :Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Atamaları Hk.
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun 16.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi üzerine bağımsızlık kriterlerine sahip Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet Tezcan DENLİ ve Ufuk COLPAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062
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|IHLGM
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|TSPOR
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|TRKCM
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|Sterlin
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|Altın Ons
|1.806
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|Altın Gr.
|398
|398
|-1,03
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|2.605
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|Tam
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|-12,30
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