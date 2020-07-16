***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGÜNDEM :Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Atamaları Hk.Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun 16.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi üzerine bağımsızlık kriterlerine sahip Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet Tezcan DENLİ ve Ufuk COLPAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062BIST