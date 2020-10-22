***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 18:10
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketlerimizi daha aktif ve verimli yönetmek amacıyla Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine ait olan A Grubu payları tek bir şirket altında toplayarak iş ve kredi kaynaklarına daha kolay ulaşabilmek ve uluslararası piyasalarda daha kuvvetli, rekabetçi hale gelebilmek için aşağıda bahsi geçen işlemler gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz bünyesinde bulunan hakim ortak Mehmet NERGİZ'e ait 8.450.000 adet A grubu imtiyazlı hisse senedinin, Aynı şirket grubu içersinde hakim ortak olarak yer alan Mehmet NERGİZ'i temsilen Nersan Metal Sanayi Ticaret A.Ş'ye devir yoluyla satışı kararlaştırılmıştır.
Şirketimiz bünyesinde bulunan hakim ortak Tuba NERGİZ'e ait 2.850.000 adet A grubu imtiyazlı hisse senedinin, Aynı şirket grubu içersinde hakim ortak olarak yer alan Tuba NERGİZ'i temsilen Nersan Metal Sanayi Ticaret A.Ş'ye devir yoluyla satışı kararlaştırılmıştır..
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883097
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
18:057,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1266
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
18:059,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1263
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
18:05485,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,35
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9310
|7,9393
|% 1,62
|
|Euro
|9,3832
|9,3904
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,3552
|10,4072
|% 1,12
|
|Frank
|8,7137
|8,7662
|% 1,38
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,61
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLGYO
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 609 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 23, 219.00 milyon TL de
-
17:57INFO
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 557 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 145 adet işlem
-
17:54YKBNK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 034, 147 adet işlem