***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketlerimizi daha aktif ve verimli yönetmek amacıyla Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine ait olan A Grubu payları tek bir şirket altında toplayarak iş ve kredi kaynaklarına daha kolay ulaşabilmek ve uluslararası piyasalarda daha kuvvetli, rekabetçi hale gelebilmek için aşağıda bahsi geçen işlemler gerçekleştirilmiştir.Şirketimiz bünyesinde bulunan hakim ortak Mehmet NERGİZ'e ait 8.450.000 adet A grubu imtiyazlı hisse senedinin, Aynı şirket grubu içersinde hakim ortak olarak yer alan Mehmet NERGİZ'i temsilen Nersan Metal Sanayi Ticaret A.Ş'ye devir yoluyla satışı kararlaştırılmıştır.Şirketimiz bünyesinde bulunan hakim ortak Tuba NERGİZ'e ait 2.850.000 adet A grubu imtiyazlı hisse senedinin, Aynı şirket grubu içersinde hakim ortak olarak yer alan Tuba NERGİZ'i temsilen Nersan Metal Sanayi Ticaret A.Ş'ye devir yoluyla satışı kararlaştırılmıştır..Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883097BIST