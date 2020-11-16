***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %37,67 A grubu hisselerine sahip, Nersan Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin unvanı Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Ticaret sicil gazetesinin 11.11.2020 tarihli Sayı:10200 Sayfa:555'te tescil ve ilan edilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888625BIST