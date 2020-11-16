***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 12:12
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %37,67 A grubu hisselerine sahip, Nersan Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin unvanı Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Ticaret sicil gazetesinin 11.11.2020 tarihli Sayı:10200 Sayfa:555'te tescil ve ilan edilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888625
BIST
14:141.300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
14:147,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0586
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:149,1722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0848
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:14471,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,23
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:14
|DAGI
|8,80
|109.545.028
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.776.593
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.899.987
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.948.658
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,02
|1.939.422.322
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,38
|1.046.359.791
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|668.719.109
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,36
|543.532.111
|% 0,79
|
|SISE
|6,85
|536.762.220
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,38
|1.046.359.791
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|668.719.109
|% 0,34
|
|GARAN
|9,02
|1.939.422.322
|% 1,81
|
|USAK
|2,59
|368.641.629
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,90
|244.515.407
|% 0,00
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7334
|7,7390
|% 0,76
|
|Euro
|9,1640
|9,1722
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,1968
|10,2479
|% 0,92
|
|Frank
|8,4659
|8,5169
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0617
|2,0720
|% 0,97
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,51
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.112
|3.191
|15,98
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|7,73
|
|Çeyrek
|754
|772
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,65
|43,65
|0,87
|