***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 13:24
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından 07.09.2021 Tarihinde düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreninde 'Alüminyumdan Mamül Ürünler' kategorisinde 1'incilik ödülüne layık görüldük.Ödülümüzü firmamız adına Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İlhan Aydıner teslim almıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz olunur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963128
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