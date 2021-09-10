***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından 07.09.2021 Tarihinde düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreninde 'Alüminyumdan Mamül Ürünler' kategorisinde 1'incilik ödülüne layık görüldük.Ödülümüzü firmamız adına Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İlhan Aydıner teslim almıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine arz olunur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963128BIST