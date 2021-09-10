***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelişen teknolojiyi yakalamak ve kapasitemizi arttırmak gayesiyle sektörde gelecek vadeden elektrikli araç bataryaları,yapı parçaları üretiminde kullanılmak üzere 3.200 ton yüksek basınçlı enjeksiyon presi sipariş sözleşmesini 10.09.2021 tarihinde Alman Oskar Frech firmasıyla imzalamış bulunmaktayız.Söz konusu siparişimizin tahmini teslimat tarihi Eylül 2020 olup Sancaktepe'de bulunan merkez fabrikamıza kurulması planlanmaktadır.Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederizSaygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963124BIST