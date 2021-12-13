***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulunda almış olduğu sermaye arttırım kararına istinaden 62.500.000 TL şirket ortakları tarafından nakit olarak sermaye avansı hesabına yatırılmıştır.SPK'nın onayına istinaden sermayeye nakit olarak eklenecektir.Yatırımcılarımızın bilgisine duyurulurSaygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982846BIST