***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 12:18
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021 / 31.12.2021 Dönemine ilişkin hazırlanan yatırımcı sunumu yukarıda belirtilen pdf dosyasında Türkçe ve İngilizce dilinde bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009462
BIST
12:472.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
12:4714,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1392
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
12:4716,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1379
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
12:47959,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,18
|Açılış
|: 959,21
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler12:45
|GRSEL
|10,96
|17.437.579
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.621.750
|% 9,93
|
|MEPET
|2,27
|8.736.308
|% 8,10
|
|ALKA
|23,90
|22.653.585
|% 8,05
|
|FORMT
|1,08
|58.664.880
|% 8,00
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|ISSEN
|16,39
|21.670.475
|% -6,72
|
|SKTAS
|2,98
|9.431.367
|% -4,49
|
|AKFGY
|2,55
|54.747.865
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,37
|2.029.029.812
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|1.942.608.170
|% 1,55
|
|SISE
|13,57
|1.208.053.974
|% 3,12
|
|EREGL
|34,42
|753.399.967
|% -0,58
|
|KOZAL
|146,40
|607.333.270
|% 2,16
|
|ODAS
|1,53
|251.466.255
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,37
|2.029.029.812
|% 0,00
|
|SISE
|13,57
|1.208.053.974
|% 3,12
|
|THYAO
|26,14
|1.942.608.170
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,12
|130.838.447
|% 0,00
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9870
|14,9919
|% 0,92
|
|Euro
|16,4527
|16,4715
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,5264
|19,6244
|% 0,94
|
|Frank
|16,0280
|16,1245
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9837
|4,0037
|% 1,09
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-5,67
|
|Altın Gr.
|959
|960
|7,55
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.433
|-18,00
|
|Tam
|6.323
|6.483
|-7,52
|
|Yarım
|3.056
|3.136
|-3,64
|
|Çeyrek
|1.533
|1.568
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,08
|