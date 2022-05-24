***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kocaeli ili Gebze ilçesi,Tavşanlı Mh.Kömürcüoğlu Cd. N2 mevkinde , 7286 m2 alan içerisinde bulunan fabrikasına çağımızın gerektirdiği teknolojik altyapısı ve nitelikli kadrosu ile üretim faaliyetlerini sürdürmesi adına yatırım yapılmasına devam edilmekte olup 24.05.2022 tarihinde % 30 çalışma kapasitesiyle deneme üretimleri ve ön seri imalat için faaliyet göstermeye başlamıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine arz olunurSaygılarımızla …http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032072BIST