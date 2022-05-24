***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 14:50
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin Kocaeli ili Gebze ilçesi,Tavşanlı Mh.Kömürcüoğlu Cd. N2 mevkinde , 7286 m2 alan içerisinde bulunan fabrikasına çağımızın gerektirdiği teknolojik altyapısı ve nitelikli kadrosu ile üretim faaliyetlerini sürdürmesi adına yatırım yapılmasına devam edilmekte olup 24.05.2022 tarihinde % 30 çalışma kapasitesiyle deneme üretimleri ve ön seri imalat için faaliyet göstermeye başlamıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz olunur
Saygılarımızla …
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032072
BIST
15:182.393
En Yüksek
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|: 2.392
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966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KGYO
|4,76
|1.740.227
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.905.598
|% 9,83
|
|MZHLD
|51,75
|4.149.218
|% 8,90
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|ORCAY
|19,69
|98.052.008
|% 8,13
|
|MEPET
|4,12
|18.769.870
|% -8,44
|
|SELVA
|9,47
|22.824.486
|% -7,16
|
|NUGYO
|6,33
|163.106.017
|% -5,24
|
|MNDRS
|3,13
|14.253.564
|% -4,57
|
|SEYKM
|7,77
|55.396.604
|% -4,07
|
|GARAN
|15,30
|1.800.250.845
|% 0,86
|
|THYAO
|42,96
|1.704.810.723
|% 0,00
|
|KARSN
|5,84
|1.273.643.894
|% 1,57
|
|SISE
|19,74
|1.074.311.648
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,31
|919.079.303
|% 0,63
|
|KARSN
|5,84
|1.273.643.894
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,57
|423.929.257
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,26
|183.146.635
|% -0,79
|
|GARAN
|15,30
|1.800.250.845
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,39
|486.134.273
|% -0,23
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0948
|16,1067
|% 1,14
|
|Euro
|17,2214
|17,2437
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,0613
|20,1619
|% 0,41
|
|Frank
|16,6305
|16,7307
|% 1,27
|
|Riyal
|4,2781
|4,2996
|% 1,11
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,05
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,49
|
|Cumhuriyet
|6.395
|6.492
|118,00
|
|Tam
|6.366
|6.526
|120,01
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,05
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|29,03
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,47
|