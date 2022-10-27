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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2022 16:26
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Arslanbey OSB 8.sk.N8 Kartepe/Kocaeli'de yeni satın aldığı fabrikasına makina teçhizatı yatırımı yapılması amacıyla bölgesel öncelikli yatırım desteği  kapsamında T.C.Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı 51986 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu onaylanmıştır.
Söz konusu Yatırım Teşviki belgesinin toplam tutarı 1.050.659.966 TL tutarında olup 22.09.2025 tarihine kadar devam edecek ve gerekli görülmesi halinde uzatılabilecektir.İlgili karar kapsamında şirketimiz
Vergi İndirimi  Gümrük Vergisi Muafiyeti Faiz Desteği KDV Desteği ve  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği elde etmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074652


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