***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Arslanbey OSB 8.sk.N8 Kartepe/Kocaeli'de yeni satın aldığı fabrikasına makina teçhizatı yatırımı yapılması amacıyla bölgesel öncelikli yatırım desteği kapsamında T.C.Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı 51986 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu onaylanmıştır.Söz konusu Yatırım Teşviki belgesinin toplam tutarı 1.050.659.966 TL tutarında olup 22.09.2025 tarihine kadar devam edecek ve gerekli görülmesi halinde uzatılabilecektir.İlgili karar kapsamında şirketimizVergi İndirimi Gümrük Vergisi Muafiyeti Faiz Desteği KDV Desteği ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği elde etmiştir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074652BIST