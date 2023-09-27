***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2023 12:35
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.09.2023 tarihinde yapılan ‘Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi' başlıklı duyurumuza istinaden
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.08.2023 tarihinde 2023/11 numaralı kararda alınan %500 bedelsiz sermaye artırımında 2022 yılı karlarının kullanılabilmesi için Genel Kurul'un tamamlanması gerekliliği oluşmuştur. Bu sebeple 10.10.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılına ait Genel Kurul toplantısının tamamlanıp tescil edilmesi sonrasında tekrar bedelsiz sermaye artışı sürecine devam edilecek olup kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197591
BIST
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13:258.236
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,08
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.198
En Yüksek
8.299
13:2527,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0568
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
13:2528,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0546
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
13:251.663,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.663,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:23
|REEDR
|14,96
|834.594.353
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.096.628.133
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|129.891.082
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|136.636.588
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|21.226.651
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|861.512.840
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|65.418.108
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|2.200.626
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|CMENT
|196,00
|166.132
|% -6,84
|
|THYAO
|231,20
|5.941.407.041
|% 1,63
|
|TUPRS
|164,10
|4.980.704.613
|% -3,30
|
|SASA
|48,84
|2.593.630.192
|% -3,19
|
|KONTR
|328,10
|2.301.783.994
|% 2,37
|
|GESAN
|107,50
|2.108.975.857
|% 4,27
|
|ZOREN
|5,29
|1.177.773.467
|% -2,22
|
|EKGYO
|8,10
|1.412.573.924
|% 1,00
|
|KATMR
|2,48
|422.051.793
|% 7,83
|
|SKBNK
|6,54
|1.112.160.400
|% 0,62
|
|ADESE
|2,45
|387.978.083
|% 0,41
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2996
|27,3025
|% 0,22
|
|Euro
|28,8403
|28,8509
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,0685
|33,2344
|% 0,26
|
|Frank
|29,6595
|29,8382
|% 0,20
|
|Riyal
|7,2563
|7,2927
|% 0,31
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,34
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|0,12
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.060
|11.134
|-24,00
|
|Yarım
|5.547
|5.590
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,06
|0,04
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|0,95
|