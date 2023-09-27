***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.09.2023 tarihinde yapılan ‘Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi' başlıklı duyurumuza istinadenŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.08.2023 tarihinde 2023/11 numaralı kararda alınan %500 bedelsiz sermaye artırımında 2022 yılı karlarının kullanılabilmesi için Genel Kurul'un tamamlanması gerekliliği oluşmuştur. Bu sebeple 10.10.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılına ait Genel Kurul toplantısının tamamlanıp tescil edilmesi sonrasında tekrar bedelsiz sermaye artışı sürecine devam edilecek olup kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197591BIST