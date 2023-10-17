***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 12.500.000 62.500.000,000 500,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 NâmaB Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 17.500.000 87.500.000,000 500,00000 B Grubu B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 30.000.000 150.000.000,000 500,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 150.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz 16.10.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ödenmiş sermayesinin yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini icra ederken özkaynaklar içindeki oranının çok düşük kalması nedeniyle, çıkarılmış sermayemizin Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6.6 maddesine istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 150.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TUCLK TADIL SPK .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207291BIST