***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.10.2023 18:10
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 12.500.000 62.500.000,000 500,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 Nâma
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 17.500.000 87.500.000,000 500,00000 B Grubu B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 30.000.000 150.000.000,000 500,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 150.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 16.10.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ödenmiş sermayesinin yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini icra ederken özkaynaklar içindeki oranının çok düşük kalması nedeniyle, çıkarılmış sermayemizin Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6.6 maddesine istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 150.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TUCLK TADIL SPK .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207291
BIST