***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 37.7 A+B Bağımsız Üye DeğilTUBA NERGİZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.83 A+B Bağımsız Üye DeğilBURAK NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür/Üretim Müdür Yardımcısı 1 A Bağımsız Üye DeğilMEHMET TEZCAN DENLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062 Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanUFUK ÇOLPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062 Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876468BIST