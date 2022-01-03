***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2022 12:18
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteli
13:341.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 52,07
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:3413,4134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1589
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:3415,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1493
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:34785,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 5,66
|Açılış
|: 785,88
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:32
|CRFSA
|42,02
|3.137.759
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.389.612
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.339.510
|% 9,73
|
|MAALT
|304,10
|10.547.221
|% 9,63
|
|SKTAS
|2,62
|12.961.592
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|BAGFS
|16,59
|40.793.265
|% -5,20
|
|NIBAS
|14,20
|16.983.595
|% -4,83
|
|AKGRT
|10,23
|8.387.560
|% -3,49
|
|RALYH
|12,87
|33.632.791
|% -2,87
|
|THYAO
|20,90
|1.001.842.143
|% 4,40
|
|GARAN
|11,47
|942.311.298
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|726.163.515
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,47
|654.884.856
|% 2,66
|
|SISE
|13,69
|569.063.153
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,47
|654.884.856
|% 2,66
|
|ODAS
|1,37
|153.248.345
|% 2,24
|
|GARAN
|11,47
|942.311.298
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|134.850.913
|% 2,34
|
|TSKB
|1,48
|84.800.783
|% 2,78
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3739
|13,3924
|% 1,04
|
|Euro
|15,1831
|15,2291
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,0194
|18,1098
|% 0,83
|
|Frank
|14,5969
|14,6849
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5490
|3,5668
|% 0,83
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,35
|
|Altın Gr.
|785
|785
|5,39
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.331
|-3,00
|
|Tam
|5.194
|5.330
|-34,28
|
|Yarım
|2.510
|2.578
|-16,59
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|-8,29
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,10
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|1,16
|