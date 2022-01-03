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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2022 12:18
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteli
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,80% |  52,07
Açılış :  1.871  
Önceki Kapanış :  1.858  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 42,02 3.137.759 % 10,00  
MARKA 4,63 2.389.612 % 9,98  
KRSTL 2,82 69.339.510 % 9,73  
MAALT 304,10 10.547.221 % 9,63  
SKTAS 2,62 12.961.592 % 9,62  
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13:32 Alış Satış %  
Dolar 13,3739 13,3924 % 1,04  
Euro 15,1831 15,2291 % 0,81  
Sterlin 18,0194 18,1098 % 0,83  
Frank 14,5969 14,6849 % 0,87  
Riyal 3,5490 3,5668 % 0,83  
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13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 -3,35  
Altın Gr. 785 785 5,39  
Cumhuriyet 5.252 5.331 -3,00  
Tam 5.194 5.330 -34,28  
Yarım 2.510 2.578 -16,59  
Çeyrek 1.259 1.289 -8,29  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 0,00  
Gümüş Gr. 10,00 10,02 0,10  
B. Petrol 78,94 78,94 1,16  
Seans Raporu 13:32
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