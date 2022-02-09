***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2022 17:40
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.03.1988 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Nersan Holding AŞ ve Unimarin Denizcilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Evet 2.54 A+B Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu başkanı
TUBA NERGİZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 04.03.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nersan A.Ş Yönetim Kurulu başkan vekili Hayır 4.33 A+B Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almıyor
BURAK NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.03.2010 İcrada Görevli Genel Müdür bulunmuyor Evet 1 A Bağımsız Üye Değil herhangi bir komitede görev almıyor
MEHMET TEZCAN DENLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 20.08.2020 İcrada Görevli Değil bulunmuyor Danışmanlık faaliyeti Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
UFUK ÇOLPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.08.2020 İcrada Görevli Değil bulunmuyor Yöneticilik faaliyeti Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
İLHAN AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.06.2021 İcrada Görevli proje ve arge müdürü bulunmuyor Evet - Bağımsız Üye Değil herhangi bir komitede görev almıyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000687
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800,96
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PKENT
|594,40
|6.173.438
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|22.792.321
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.704.969
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.383.845
|% 9,95
|
|SELGD
|4,56
|4.907.901
|% 9,88
|
|ORCAY
|33,84
|311.290.095
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|SONME
|45,76
|7.384.326
|% -7,56
|
|DZGYO
|2,73
|15.784.050
|% -7,14
|
|THYAO
|29,72
|2.860.018.671
|% -0,40
|
|KRDMD
|11,95
|1.594.180.084
|% -1,08
|
|EREGL
|29,52
|1.391.880.100
|% -0,27
|
|SISE
|14,00
|1.278.920.938
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,10
|1.148.461.696
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.148.461.696
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,32
|339.897.649
|% -0,85
|
|KRDMD
|11,95
|1.594.180.084
|% -1,08
|
|MOBTL
|1,96
|208.142.049
|% 5,95
|
|THYAO
|29,72
|2.860.018.671
|% -0,40
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,5485
|13,5636
|% 0,17
|
|Euro
|15,4489
|15,4661
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,2973
|18,3891
|% 0,13
|
|Frank
|14,5557
|14,6434
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6045
|3,6226
|% 0,17
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-5,64
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|-19,00
|
|Tam
|5.252
|5.388
|-24,65
|
|Yarım
|2.539
|2.606
|-11,92
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-5,96
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|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|-0,03
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|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,51
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