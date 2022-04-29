***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Karar Sayısı2022/06Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıGÜNDEM: Finansal Tabloların Kabulu Ve Sorumluluk Beyanı Hk.Karar Tarihi:29.04.2022 Karar N 2022/06 Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz,Tuba Nergiz,Burak Nergiz, İlhan Aydıner,Mehmet Tezcan Denli,Ufuk ÇolpanŞirketimiz Yönetim Kurulu 29.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştıra)01.01.2022-31.03.2021 Dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu 'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (11-14.1) sayılı Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablo ve ara dönem faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğinib)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yan ederiz.Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesiİlhan AYDINER Ufuk ÇOLPAN Mehmet Tezcan DENLİYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025761BIST