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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.04.2022 18:11
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   GÜNDEM: Finansal Tabloların Kabulu Ve Sorumluluk Beyanı Hk.
Karar Tarihi:29.04.2022  Karar N 2022/06  Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz,Tuba Nergiz,Burak Nergiz, İlhan Aydıner,Mehmet Tezcan     Denli,Ufuk Çolpan
Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.04.2022  tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır
a)01.01.2022-31.03.2021 Dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu 'nun  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (11-14.1) sayılı  Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablo ve ara dönem faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğini
 b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yan ederiz.
          
Mehmet  NERGİZ                          Tuba NERGİZ                                        Burak NERGİZ 
Yönetim Kurulu Başkanı              Yönetim Kurulu Başkan Yrd.               Yönetim Kurulu Üyesi 
İlhan AYDINER                              Ufuk ÇOLPAN                                         Mehmet Tezcan DENLİ
  
Yönetim Kurulu Üyesi                Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi             Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025761


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Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 -0,21  
Gümüş Gr. 10,79 10,81 -0,08  
B. Petrol 107 107 0,27  
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