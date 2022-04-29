***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 18:11
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
GÜNDEM: Finansal Tabloların Kabulu Ve Sorumluluk Beyanı Hk.
Karar Tarihi:29.04.2022 Karar N 2022/06 Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz,Tuba Nergiz,Burak Nergiz, İlhan Aydıner,Mehmet Tezcan Denli,Ufuk Çolpan
Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır
a)01.01.2022-31.03.2021 Dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu 'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (11-14.1) sayılı Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablo ve ara dönem faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğini
b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yan ederiz.
Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan AYDINER Ufuk ÇOLPAN Mehmet Tezcan DENLİ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025761
BIST