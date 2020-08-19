***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi19/08/2020Karar Sayısı2020/09Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıGÜNDEM : Finansal Tabloların kabulü ve Sorumluluk Beyanı hakkındaŞirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanaraka)01.01.2020-30.06.2020 Dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetim şirketi tarafından denetimden geçmiş konsolide finansal tablo ve ara dönem faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiği,b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Tezcan DENLİ Ufuk COLPANYönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869987BIST