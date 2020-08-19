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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.08.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2020
Karar Sayısı
2020/09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

               GÜNDEM   : Finansal Tabloların kabulü ve Sorumluluk Beyanı hakkında
Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak
a)01.01.2020-30.06.2020 Dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetim şirketi tarafından  denetimden geçmiş konsolide finansal tablo ve ara dönem faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiği,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
    Mehmet  NERGİZ                          Tuba NERGİZ                              Burak NERGİZ 
Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Başkan Yrd.         Yönetim Kurulu Üyesi
                          Mehmet Tezcan DENLİ                                            Ufuk COLPAN
                Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                       Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869987


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