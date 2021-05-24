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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

24.05.2021 18:10


sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
    Mehmet  NERGİZ                          Tuba NERGİZ                              Burak NERGİZ 
Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Başkan Yrd.         Yönetim Kurulu Üyesi
                          Mehmet Tezcan DENLİ                                            Ufuk ÇOLPAN
                Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                       Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937537


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