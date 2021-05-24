***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Tezcan DENLİ Ufuk ÇOLPANYönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937537BIST