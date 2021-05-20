***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMagna Car Top Systems GmbHVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih19/05/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıHerhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz Magna Polonya araç tavan sistemleri fabrikası için Porsche 983 Tip spor araçlarda kullanılacak olan 3 farklı yapı parçaları üretimi için tedarikçi ve stratejik partner olarak seçilmiştir.*Silafont 36 özel alaşım kullanılarak imal edilecek olan komplex parçalar 70.000 Set olarak üretimi planlanmaktadır.*Seri üretim 2024 başlayacak olup, 2029'a kadar devam etmesi planlanmaktadır.* Bu süre zarfında toplam 4.011.000 ¬ satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936941BIST