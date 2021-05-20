***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.05.2021 13:12
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Magna Car Top Systems GmbH
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz Magna Polonya araç tavan sistemleri fabrikası için Porsche 983 Tip spor araçlarda kullanılacak olan 3 farklı yapı parçaları üretimi için tedarikçi ve stratejik partner olarak seçilmiştir.
*Silafont 36 özel alaşım kullanılarak imal edilecek olan komplex parçalar 70.000 Set olarak üretimi planlanmaktadır.
*Seri üretim 2024 başlayacak olup, 2029'a kadar devam etmesi planlanmaktadır.
* Bu süre zarfında toplam 4.011.000 ¬ satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936941
BIST