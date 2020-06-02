***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.06.2020 18:10
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [TUKAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Tukaş Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (TUKAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TUKAS payında 03/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
TUKAS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 02/09/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848598
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7123
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,0977
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7091
18:057,5058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0628
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4966
18:05372,57
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -8,36
|Açılış
|: 372,57
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
372,35
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3978
|8,4399
|% -0,95
|
|Frank
|6,9511
|6,9930
|% -1,50
|
|Riyal
|1,7829
|1,7919
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-14,16
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-8,15
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.456
|-53,40
|
|Tam
|2.487
|2.519
|-62,50
|
|Yarım
|1.213
|1.233
|-30,60
|
|Çeyrek
|607
|617
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,16
|
|B. Petrol
|39,24
|39,24
|0,92
|