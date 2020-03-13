***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:30
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828359
BIST
14:1596.688
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 3.048,69
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.764
En Düşük
91.644
14:156,2683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0490
|Açılış
|: 6,2770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:157,0058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0671
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
14:15320,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,40
|Açılış
|: 320,76
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|528.532
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.906.949
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.681.985
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|426.046
|% 9,93
|
|GOODY
|3,59
|13.834.559
|% 9,45
|
|AKGRT
|5,07
|3.889.467
|% -15,22
|
|IHGZT
|3,24
|2.433
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ASELS
|25,44
|661.985.604
|% 4,43
|
|THYAO
|9,15
|604.546.233
|% 7,90
|
|GARAN
|9,25
|322.708.911
|% 5,84
|
|YKBNK
|2,22
|200.802.514
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,07
|195.008.944
|% 3,50
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|101.473.273
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,07
|195.008.944
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,22
|200.802.514
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|85.354.877
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8713
|7,9108
|% -0,50
|
|Frank
|6,5931
|6,6328
|% -1,05
|
|Riyal
|1,6677
|1,6760
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,31
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.113
|2.166
|-1,90
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,93
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|1,94
|