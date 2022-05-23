***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:49
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031739
BIST
15:042.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -19,27
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:0415,8246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0482
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:0416,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0736
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:04947,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,67
|Açılış
|: 947,22
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:02
|IMASM
|51,55
|7.176.332
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.331.860
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.504.417
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,09
|22.684.080
|% -9,51
|
|POLTK
|640,00
|27.771.661
|% -8,96
|
|ORCAY
|18,28
|108.150.204
|% -7,26
|
|OZRDN
|9,40
|1.506.104
|% -6,00
|
|THYAO
|42,76
|2.364.631.616
|% -0,23
|
|ASELS
|23,32
|1.611.623.252
|% 2,37
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|SISE
|19,09
|1.300.488.346
|% -1,70
|
|SAHOL
|19,56
|1.045.266.391
|% -0,91
|
|SKBNK
|1,26
|421.817.486
|% 5,00
|
|KARSN
|5,82
|987.411.457
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,33
|701.066.249
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,57
|387.999.715
|% -2,28
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8170
|15,8258
|% -0,30
|
|Euro
|16,8582
|16,8766
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,8122
|19,9115
|% 0,23
|
|Frank
|16,2646
|16,3625
|% 0,28
|
|Riyal
|4,2005
|4,2216
|% -0,43
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|16,59
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.285
|6.380
|-4,00
|
|Tam
|6.263
|6.421
|9,08
|
|Yarım
|3.027
|3.106
|4,39
|
|Çeyrek
|1.518
|1.553
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,89
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17ERSU
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 014, 866 adet işlem
-
15:16VAKKO
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 919, 786 adet işlem
-
15:15GARAN
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 207, 442 adet işlem
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 18 kaybederek (% -0.69 ) 2, 614
-
15:14XU100
Endeks 2, 356 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 22, 150.00 milyon TL de