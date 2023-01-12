***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:29
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101026
BIST
14:334.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 37,99
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:3318,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:3320,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0402
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:331.138,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.138,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,04
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:31
|KRDMA
|17,38
|362.070.130
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.432.339
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.958.097
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.516.212
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|23.287.297
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ALFAS
|237,00
|184.896.828
|% -8,85
|
|POLTK
|1.587,30
|67.193.686
|% -8,65
|
|DURDO
|40,18
|22.286.191
|% -7,97
|
|CEOEM
|17,00
|18.006.013
|% -7,15
|
|THYAO
|129,00
|8.342.078.815
|% 2,95
|
|KRDMD
|17,94
|5.637.558.157
|% 4,36
|
|ASELS
|53,70
|3.907.046.341
|% 1,70
|
|EREGL
|37,48
|3.585.737.204
|% 1,74
|
|KOZAL
|523,70
|3.230.674.411
|% 0,94
|
|KRDMD
|17,94
|5.637.558.157
|% 4,36
|
|EKGYO
|7,99
|2.568.038.851
|% -1,11
|
|YKBNK
|8,72
|2.197.259.480
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,53
|355.255.480
|% -0,78
|
|AKBNK
|15,94
|2.164.237.614
|% -0,99
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7838
|% 0,05
|
|Euro
|20,2167
|20,2294
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7696
|22,8838
|% 0,16
|
|Frank
|20,0741
|20,1950
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,03
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,87
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,98
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.694
|7.738
|5,00
|
|Yarım
|3.746
|3.787
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,20
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|1,04
|